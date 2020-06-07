ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека

В Ровенской области на трассе Киев — Чоп возле села Вересневое столкнулись три легвоких автомобиля и грузовик.

В результате ДТП погибли четыре человека — водитель и пассажиры легковушки Chevrolet Aveo. Водитель автомобиля Audi получил травмы.

На месте происшествия работают следователи, патрульные полицейские. Движение на автодороге затруднено.

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В Ровенской области столкнулись три легковушки и грузовик — четверо человек погибли / 6 фотографий

Ужасное ДТП произошло сегодня и в Одесской области. Там водитель BMW не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате полученных телесных повреждений мужчина 1967 года рождения погиб на месте.

Чтобы уменьшить количество аварий на дорогах в Украине даже ввели систему видеофиксации нарушений ПДД.

Превышение скорости на 20 км/ч влечет за собой штраф в размере 255 грн за одну фиксацию на камеру. А вот за превышение скорости на 50 км/ч штраф увеличивается до 510 грн.