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Факты / Происшествия

В Ровенской области столкнулись три легковушки и грузовик — четверо человек погибли

В Ровенской области на трассе Киев — Чоп возле села Вересневое столкнулись три легвоких автомобиля и грузовик.

В результате ДТП погибли четыре человека — водитель и пассажиры легковушки Chevrolet Aveo. Водитель автомобиля Audi получил травмы.

На месте происшествия работают следователи, патрульные полицейские. Движение на автодороге затруднено.

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  • ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека
  • ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека
  • ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека
  • ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека
  • ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека
  • ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека
  • ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека
  • ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека
  • ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека
  • ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека
  • ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека
  • ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека
В Ровенской области столкнулись три легковушки и грузовик — четверо человек погибли / 6 фотографий

Ужасное ДТП произошло сегодня и в Одесской области. Там водитель BMW не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате полученных телесных повреждений мужчина 1967 года рождения погиб на месте.

Чтобы уменьшить количество аварий на дорогах в Украине даже ввели систему видеофиксации нарушений ПДД.

Превышение скорости на 20 км/ч влечет за собой штраф в размере 255 грн за одну фиксацию на камеру. А вот за превышение скорости на 50 км/ч штраф увеличивается до 510 грн.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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