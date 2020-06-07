ДТП у Рівненській області: загинули четверо людей

У Рівненській області на трасі Київ – Чоп біля села Вересневе зіткнулися три легвоких автомобілі та вантажівка.

У результаті ДТП загинули четверо осіб — водій та пасажири легковика Chevrolet Aveo. Водій автомобіля Audi отримав травми.

На місці події працюють слідчі, патрульні поліцейські. Рух на автошляху ускладнений.

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На Рівненщині зіткнулися три легковики і вантажівка – четверо людей загинули / 6 фотографий

Жахлива ДТП сталася сьогодні і в Одеській області. Там водій BMW не впорався з керуванням і влетів у відбійник. У результаті отриманих тілесних ушкоджень чоловік 1967 року народження загинув на місці.

Щоб зменшити кількість аварій на дорогах в Україні навіть запровадили систему відеофіксації порушень ПДР.

Перевищення швидкості на 20 км/год тягне за собою штраф у розмірі 255 грн за одну фіксацію на камеру. А от за перевищення швидкості на 50 км/год штраф збільшується до 510 грн.