ДТП в Одесской области: легковушка влетела в отбойник

На трассе Одесса-Киев возле села Бурдовка водитель BMW не справился с управлением и влетел в отбойник.
В результате полученных телесных повреждений мужчина 1967 года рождения погиб на месте.
На место аварии прибыла следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.
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Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности.
В последнее время в Украине участились ДТП и аварии на дорогах, хотя на период карантина они заметно уменьшились.
Недавно в Днепре на перекрестке столкнулись две легковушки Daewoo Lanos, в результате чего пострадали четыре человека.