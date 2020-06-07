ДТП в Одесской области: легковушка влетела в отбойник

На трассе Одесса-Киев возле села Бурдовка водитель BMW не справился с управлением и влетел в отбойник.

В результате полученных телесных повреждений мужчина 1967 года рождения погиб на месте.

На место аварии прибыла следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.







Влетела в отбойник: в Одесской области легковушка BMW попала в ДТП / 2 фотографии

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Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности.

В последнее время в Украине участились ДТП и аварии на дорогах, хотя на период карантина они заметно уменьшились.

Недавно в Днепре на перекрестке столкнулись две легковушки Daewoo Lanos, в результате чего пострадали четыре человека.