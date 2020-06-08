В Житомирской области на автодороге Орехов — Словечное произошло ДТП, в результате которого погибли трое взрослых и 9-месячный ребенок.

Предварительно, автомобиль Mitsubishi под управлением 23-летнего жителя города Овруч столкнулся с Daewoo Lanos, когда выезжал со второстепенной дороги на главную вблизи села Скребеличи.

Все погибшие ехали в легковушке Daewoo — 24-летний водитель, 46-летняя и 50-летняя женщины и 9-месячная девочка.

Травмы получила еще одна пассажирка Lanos, ее вместе с водителем Mitsubishi доставили в больницу.

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Кровавое ДТП под Житомиром: погибли трое взрослых и младенец / 3 фотографии

Статистика ДТП в 2020 году

По данным патрульной полиции, за первые четыре месяца 2020 года в Украине на автодорогах государственного значения произошло 1 112 ДТП с пострадавшими.

В период с 1 января по 30 апреля на трассах погибли 280 человек, 1 427 человек были травмированы.

Факты ICTV писали об еще одном кровавом ДТП в Ровенской области, где столкнулись три легковушки и грузовик.