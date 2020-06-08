У Житомирській області на автошляху Овруч – Словечне сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє дорослих та 9-місячна дитина.

Попередньо, автомобіль Mitsubishi під керуванням 23-річного жителя міста Овруч зіткнувся з Daewoo Lanos, коли виїжджав з другорядної дороги на головну поблизу села Скребеличі.

Усі загиблі їхали в легковику Daewoo – 24-річний водій, 46-річна та 50-річна жінки та 9-місячна дівчинка.

Травми отримала ще одна пасажирка Lanos, її разом із водієм Mitsubishi доставили до лікарні.

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Кривава ДТП під Житомиром: загинули троє дорослих і немовля / 3 фотографии

Статистика ДТП у 2020 році

За даними патрульної поліції, за перші чотири місяці 2020 року в Україні на автодорогах державного значення сталося 1 112 ДТП з постраждалими.

У період з 1 січня до 30 квітня на трасах загинули 280 осіб, 1 427 осіб було травмовано.

Факти ICTV писали про ще одну криваву ДТП на Рівненщині, де зіткнулися три легковики і вантажівка.