В Горишних Плавнях бездомный жестоко убил свою родную тетю из-за квартирного конфликта.

Пьяный мужчина нанес многочисленные ножевые ранения, от которых 55-летняя Светлана скончалась на месте.

Крики жертвы о помощи слышал весь дом, но до приезда полиции и медиков убийцы удалось скрыться.

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Мужчина планировал уехать из города, однако уже через полчаса полицейские задержали его в окровавленной одежде на остановке общественного транспорта.

— При себе у него были ножи, которыми он нанес покойной 12 ран в верхнюю часть тела. Точной причины убийства мы еще не знаем. По словам задержанного, к тетке у него были претензии за то, что отобрала у него квартиру, — прокомментировали в полиции.

По словам соседей, бездомного знает весь город. И действительно, раньше он жил в той квартире со своей семьей, но после смерти родителей она перешла в собственность к тете.

За совершенное убийство мужчине грозит заключение сроком до 7 лет.

Не так давно Полтавскую всколыхнуло еще одно громкое убийство — в Кременчуге мужчина поджег свою бывшую жену прямо в магазине, где она работала продавцом. Он закрыл дверь изнутри, чтобы женщина не смогла выбежать: от полученных травм она погибла на месте.

По словам полиции, это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Мотивы и обстоятельства жестокого убийства выясняются.