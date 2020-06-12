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Факты / Происшествия

Кирпичом по голове: в Кривом Роге мужчина до полусмерти избил собутыльника

В Кривом Роге мужчина ударил собутыльника кирпичом по голове во время застолья.

Гость сразу потерял сознание, а его окровавленное тело продолжало лежать на полу дальше. Никто из участников “вечеринки” не вызвал скорую.

В полицию позвонили соседи, которые сообщили, что в этом доме кого-то убивают.

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По приезду медиков, мужчина был госпитализирован с тяжелой травмой головы, но в тот же вечер ушел из больницы.

По словам соседей, хозяин дома зарабатывает на жизнь продавая наркотики. Живет со своей любовницей. Дом его давно отключили от электричества и от водоснабжения.

Ранее он был судим и отсидел в тюрьме 20 лет.

Пока полиция не предъявила ему никаких обвинений.

Подобный случай произошел в Донецкой области, но пострадавшему выжить не удалось. В январе мужчина во время застолья выстрелил соседу в живот. От полученных травм он скончался на месте.

Соседи употребляли в доме одного из них алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник й конфликт, в ходе которого хозяин взял охотничье ружье ИЖ-18 и застрелил гостя.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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