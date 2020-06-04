В Кременчуге мужчина поджег бывшую жену в магазине

В Кременчуге мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег свою бывшую жену прямо на глазах прохожих.

Около 16.00 он пришел к ней на работу в магазин декоративной косметики и бытовой химии, а перед поджогом закрыл дверь изнутри.

Женщина не успела вовремя выбежать из помещения: от полученных травм она погибла на месте.

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— На место прибыли наряды патрульной полиции и спецподразделение ТОР, спецназовцы батальона особого назначения полиции области, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. К сожалению, женщина получила телесные повреждения не совместимые с жизнью и скончалась на месте, — сообщил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.







На глазах прохожих: на Полтавщине мужчина поджег бывшую жену в магазине / 2 фотографии

Правоохранители задержали убийцу: его обвиняют в совершении умышленного убийства по ч. 2 п. 2 ст. 115 УК Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Все мотивы и обстоятельства убийства выясняются.

Тем временем в Харькове полиция расследует убийство пенсионерки от рук ее мужа, который также планировал покончить жизнь самоубийством, спровоцировав утечку газа в многоэтажном доме.

Как сообщил сам подозреваемый, причиной убийства любимой стала ревность. Спасателям удалось предотвратить взрыв, поэтому среди жителей дома пострадавших нет.

По их словам, на пенсионера сильно повлиял карантин: вместе с женой он был вынужден проводить все свое время, а на улице супругов почти не появлялось.