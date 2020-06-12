У Горішніх Плавнях безхатько жорстоко вбив свою рідну тітку через квартирний конфлікт.

П’яний чоловік наніс численні ножові поранення, від яких 55-річна Світлана загинула на місці.

Крики жертви про допомогу чув весь будинок, але до приїзду поліції та медиків вбивця зміг втекти.

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Чоловік планував поїхати з міста, проте вже за півгодини поліцейські затримали його у закривавленому одязі на зупинці громадського транспорту.

– При собі у нього були ножі, якими він наніс покійній 12 ран у верхню частину тіла. Точної причини вбивства ми ще не знаємо. За словами затриманого, до тітки у нього були претензії за те, що відібрала у нього квартиру, – прокоментували у поліції.

За словами сусідів, безхатька знає все місто. І справді, раніше він жив у тій квартирі зі своєю родиною, однак після смерті батьків вона стала власністю тітки.

За скоєне вбивство чоловіку загрожує ув’язнення строком до 7 років.

Не так давно Полтавщину сколихнуло ще одне гучне вбивство – у Кременчуці чоловік підпалив свою колишню дружину просто у магазині, де вона працювала продавцем. Він закрив двері зсередини, щоб жінка не змогла втекти: від отриманих травм вона загинула на місці.

За словами поліції, цей злочин передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Мотиви та обставини вбивства з’ясовуються.