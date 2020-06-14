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Факты / Происшествия

Под Киевом горит мусорная свалка

Пожарные тушат огонь на полигоне твердых бытовых отходов в Фастовском районе Киевской области.

Пожар идет с ночи, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар распространился на территории 0,5 га.

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— Пожар локализован в 23.40, ликвидация продолжается, — говорится в сообщении.

  • Под Киевом горит мусорная свалка
  • Под Киевом горит мусорная свалка
  • Под Киевом горит мусорная свалка
  • Под Киевом горит мусорная свалка
  • Под Киевом горит мусорная свалка
  • Под Киевом горит мусорная свалка
Под Киевом горит мусорная свалка / 3 фотографии

К тушению привлекли 2 трактора и пожарный расчет.

Пожар на свалке

В апреле на Львовщине загорелся новояворивская свалка.

Огонь по периметру составляет около 2,5 га. Одновременно пожар пытаются погасить 70 спасателей.

Подозревают, что огонь распространился от курения сухой травы.

Во Львовской области это второй крупный пожар после масштабной трагедии на Грибовичской свалке.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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