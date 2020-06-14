Пожарные тушат огонь на полигоне твердых бытовых отходов в Фастовском районе Киевской области.

Пожар идет с ночи, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар распространился на территории 0,5 га.

Читайте: Люди успели выскочить. В Кривом Роге загорелся на ходу трамвай

— Пожар локализован в 23.40, ликвидация продолжается, — говорится в сообщении.











Под Киевом горит мусорная свалка / 3 фотографии

К тушению привлекли 2 трактора и пожарный расчет.

Пожар на свалке

В апреле на Львовщине загорелся новояворивская свалка.

Огонь по периметру составляет около 2,5 га. Одновременно пожар пытаются погасить 70 спасателей.

Подозревают, что огонь распространился от курения сухой травы.

Во Львовской области это второй крупный пожар после масштабной трагедии на Грибовичской свалке.