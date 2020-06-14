Пожежники гасять вогонь на полігоні твердих побутових відходів у Фастівському районі Київської області.

Пожежа йде з ночі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа поширилася на території 0,5 га.

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– Пожежу локалізували о 23:40, ліквідація триває, – йдеться в повідомленні.











Під Києвом горить сміттєзвалище / 3 фотографии

До гасіння залучили 2 трактори та пожежний розрахунок.

Пожежа на сміттєзвалищі

У квітні на Львівщині загорілося новоярівське сміттєзвалище.

Вогонь по периметру становить близько 2,5 га. Одночасно пожежу намагаються погасити 70 рятувальників.

Підозрюють, що вогонь поширився від паління сухої трави.

На Львівщині це друга велика пожежа після масштабної трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі.