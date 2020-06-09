Пожар в трамвае в Кривом Роге: подробности пожара

Люди успели самостоятельно выйти из горящего трамвая в Кривом Роге. В обед 9 июня загорелся один из вагонов скоростного маршрута №2.

Пожар произошел во время следования по маршруту от станции Кольцо Артема до станции Заречная, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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— Пассажиры на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения самостоятельно покинули салон электротранспорта. В результате пожара никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Дезинфекция трамвая по-одесски

”Это святая вода из Соборки”, заявили трое сотрудников коммунального предприятия Одесгорэлектротранс и “продезинфицировали” вагон трамвая, когда в нем были пассажиры.

26 мая работники в желтых защитных костюмах выплескивали ладонью неизвестную жидкость из ведра.

Трех горе-сотрудников уволили. Они нарушили все установленные правила карантина.