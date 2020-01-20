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Факты / Украина

Под Запорожьем взорвалась граната – погибли двое мужчин

В Запорожской области в селе Лежино в одном из домов нашли тела мужчин с осколковыми ранениями.

Сотрудники полиции обнаружили тело хозяина квартиры, мужчины 1981 г.р., и местного жителя 1981 г.р.

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На месте происшествия нашли металлические обломки корпуса гранаты Ф-1, рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства.

По предварительным данным, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с дополнительной классификацией несчастный случай.

Продолжается досудебное исследование.

Ранее Факты ICTV писали, что в киевском общежитии взорвалась граната.

Источник: Нацполиция

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