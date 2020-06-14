Вибух гранати в Одеській області: є постраждалі

В Одеській області у селі Дачне від вибуху гранати постраждали п’ятеро людей.

За попередньою інформацією, троє жителів села віком від 23 до 29 років принесли додому до одного з них кілька знайдених у місцевому кар’єрі гранат РГД-5 і почали розбирати.

У цей час один із пристроїв вибухнув. Поліцейські вилучили ще дві гранати.

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Принесли додому і розібрали: в Одеській області від вибуху гранати постраждали п’ятеро людей / 3 фотографии

Чоловіки та дві жінки, 1994 і 1949 року народження, які у цей час були поряд з ними на подвір’ї, отримали осколкові поранення кінцівок. Їм надають медичну допомогу.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Необережне поводження з бойовими припасами може призвести не тільки до травм, а й до смерті. Так, у Запорізькій області двоє чоловіків загинули від вибуху гранати.

Через необережність, коли вони вживали спиртні напої, боєприс вибухнув.