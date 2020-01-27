Входные двери вырвало: в Харькове пенсионер подорвал себя гранатой

В воскресенье, 26 января, в общежитии на улице Светлой в Харькове прогремел взрыв.

Правоохранители выяснить, что 65-летний пенсионер подорвал себя гранатой. Мужчина получил смертельные ранения, от которых погиб на месте.

В его комнате на втором этаже вылетели стекла, а входные двери взрывной волной вырвало вместе с коробом и отбросило в коридор.

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По словам соседей, песионер злоупотреблял алкоголем, именно поэтому якобы продал свое жилье за ​​копейки, а когда пришел в себя и понял, что через неделю может оказаться на улице – где-то взял гранату и решил покончить жизнь самоубийством.

Предполагают также, что погибшего могли обмануть так называемые черные риэлторы.

Но в полиции это пока не подтверждают, проверяют также, откуда у пенсионера, не имевшего никакого боевого прошлого, появилась граната.

Ранее Факты ICTV писали, что в киевском общежитии взорвалась граната.