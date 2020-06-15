Боевики четвертые сутки удерживают двух человек на своем блокпосту — ГПСУ

Пророссийские боевики уже четверо суток удерживают перед своим блокпостом двух человек, не позволяя им проехать домой.
Люди находятся напротив контрольно-пропускного пункта Марьинка в Донецкой области.
— При необходимости пограничники из состава Объединенных сил готовы обеспечить их возвращение на контролируемую территорию, — сообщили в Государственной пограничной службе
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КПВВ Станица Луганская
Здесь в сторону оккупированных территорий пошли пять человек. Боевики их не пропустили, поэтому они вернулись на подконтрольную территорию.
Пограничники рассказали о нештатной ситуации на пункте 14 июня. Мужчина оставил на остановке сумку и прикрыл ее информационным плакатом Осторожно мины. Мол, его мать заберет здесь сумку. Необычную вещь заметили работники Красного креста и сообщили пограничникам.
Им пришлось вызывать саперов, чтобы проверили сумку.
КПВВ на админкордоне с Крымом
15 июня заработали все пропускные пункты на админкордоне с оккупированным Крымом.
В первый день возобновления работы в Крым пропустили 54 человека, но 12 из них вернулись в Украину. Оккупанты отказали им в проходе, мотивируя отсутствием достаточных оснований.
С оккупированного Крыма пропущено 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию.
Фото: Госпогранслужба