Боевики четвертые сутки удерживают двух человек на своем блокпосту — ГПСУ

Пророссийские боевики уже четверо суток удерживают перед своим блокпостом двух человек, не позволяя им проехать домой.

Люди находятся напротив контрольно-пропускного пункта Марьинка в Донецкой области.

— При необходимости пограничники из состава Объединенных сил готовы обеспечить их возвращение на контролируемую территорию, — сообщили в Государственной пограничной службе

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КПВВ Станица Луганская

Здесь в сторону оккупированных территорий пошли пять человек. Боевики их не пропустили, поэтому они вернулись на подконтрольную территорию.

Пограничники рассказали о нештатной ситуации на пункте 14 июня. Мужчина оставил на остановке сумку и прикрыл ее информационным плакатом Осторожно мины. Мол, его мать заберет здесь сумку. Необычную вещь заметили работники Красного креста и сообщили пограничникам.

Им пришлось вызывать саперов, чтобы проверили сумку.

КПВВ на админкордоне с Крымом

15 июня заработали все пропускные пункты на админкордоне с оккупированным Крымом.

В первый день возобновления работы в Крым пропустили 54 человека, но 12 из них вернулись в Украину. Оккупанты отказали им в проходе, мотивируя отсутствием достаточных оснований.

С оккупированного Крыма пропущено 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию.

Фото: Госпогранслужба