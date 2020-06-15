Бойовики четверту добу утримують двох людей на своєму блокпості – ДПСУ

Проросійські бойовики вже чотири доби утримують перед своїм блокпостом двох осіб, не дозволяючи їм проїхати додому.

Люди знаходяться навпроти контрольно-пропускного пункту Мар’їнка на Донеччині.

– При необхідності прикордонники зі складу Об’єднаних сил готові забезпечити їх повернення на контрольовану територію, – повідомили у Державній прикордонній службі.

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КПВВ Станиця Луганська

Тут у бік окупованих територій пройшло п’ятеро осіб. Бойовики їх не пропустили, тому вони повернулися на підконтрольну територію.

Прикордонники розповіли про нештатну ситуацію на пункті 14 червня. Чоловік залишив на зупинці сумку та прикрив її інформаційним плакатом Обережно міни. Мовляв, його мати забере тут сумку. Незвичну річ помітили працівники Червоного хреста та повідомили прикордонників.

Їм довелось викликати саперів, щоб перевірили сумку.

КПВВ на адмінмежі з Кримом

15 червня запрацювали усі пропускні пункти на адмінмежі окупованим Кримом.

У перший день відновлення роботи у Крим пропустили 54 людини, але 12 з них повернулись в Україну – окупанти відмовили їм у проході, мотивуючи відсутністю достатніх підстав.

З окупованого Криму пропущено 108 осіб. Усі вони будуть проходити самоізоляцію.

Фото: Держприкордонслужба