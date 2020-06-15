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Факты / Украина / Общество

Возобновили работу пункты пропуска с оккупированным Крымом — первые результаты

15 июня заработали все КПВВ на админкордоне с оккупированным Крымом.

В первый день возобновления работы в Крым пропустили 54 человека, сообщает Государственная пограничная служба.

12 лицам оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований.

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— С оккупированного Крыма пропущено 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию, — добавили в Госпогранслужбе.

КПВВ с Крымом

На админкордоне с Крымом действует три пункта пропуска — Чаплинка, Ченгар и Каланчак.

Граждане, которые пересекают границу, не должны будут в обязательном порядке проходить обсервацию, однако температуру тела проверять. Также остаются обязательными маски и перчатки.

Еще одним условием, чтобы пересечь границу, будет испольщование электронного сервиса Дій вдома. Необходимо будет дать письменное согласие на самоизоляцию.

Источник: Госпогранслужба

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