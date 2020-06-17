В Одессе упал самолет - первой ФОТО

В Одессе среди города упал легкомоторный самолет Y1 Дельфин.

Первые фото опубликовала полиция Одесской области.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются.

Авария произошла возле Одесского авиационного завода. Самолет лежит на 6 км Овидиопольской дороги.

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Советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк уточнил у себя на Facebook, что один из двух людей, находившихся на борту — погиб.

Самолет Y1 Дельфин

Этот аппарат является разработкой Одесского авиационного завода. Первый полет был совершен в 2010 году. В конце мая завод возобновил испытания Дельфинов.

В Одессе упал самолет

Легкомоторный самолет упал в Одессе в районе супермаркета на окраине Одессы. Машина приземлилась на дорогу. Известно, что в салоне было два человека.

На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован.