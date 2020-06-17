В Одесі впав літак - перше ФОТО

У Одесі серед міста впав легкомоторний літак Y1 Дельфін.

Перші фото опублікувала поліція Одеської області.

Зараз на місці події працює поліція. Обставини встановлюються.

Аварія сталася біля Одеського авіаційного заводу. Літак лежить на 6 км Овідіопольської дороги.

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Радник голови управління поліції в Одеській області Руслан Форостяк уточнив у себе на Facebook, що один з двох людей, які були на борту – загинув.

Літак Y1 Дельфін

Цей апарат є розробкою Одеського авіаційного заводу. Перший політ було зроблено у 2010 році. У кінці травня завод відновив випробування Дельфінів.

В Одесі впав літак

Легкомоторний літак впав в районі супермаркету на околиці Одеси. Машина приземлилась на дорогу. Відомо, що у салоні було двоє людей.

На момент аварії у літаку знаходилися двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, інший госпіталізований.