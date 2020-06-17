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Факты / Украина

В Одессе легкомоторный самолет упал на гипермаркет — один человек погиб

В Одессе в результате столкновения с гипермаркетом разбился легкомоторный самолет.

Авария произошла в Малиновском районе возле Одесского авиационного завода.

Один из пилотов погиб, другой был срочно госпитализирован.

В Одессе разбился легкомоторный самолет - один человек погиб

Самолет Дельфин упал неподалеку аэродрома: по словам очевидцев, это произошло практически сразу после взлета.

Все обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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