PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Взрыв газа на Позняках: один погибший, под завалами могут быть люди

В результате взрыва газа в Киеве 21 июня в 10.00 в девятиэтажке по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, погиб один человек.

Его тело спасатели достали из-под плиты в 11.00.

Предварительная причина трагедии — взрыв газовоздушной смеси, что привело к разрушению межэтажных перекрытий с восьмого до четвертого этажей.

Спасатели эвакуировали 21 человека и деблокировали трех.

ЧитайтеВзрыв в жилом доме на Позняках — видео

Есть также непроверенная информация, что под завалами находятся шесть человек.

В Киеве 21 июня около 10.00 произошел мощный взрыв в многоэтажке на улице Крушельницкой на Позняках.

Взрыв разрушил перекрытия с восьмого по четвертый этаж. Предварительная причина трагедии – взрыв газовоздушной смеси.

По разным данным, погибли один-два человека. Спасатели сказали, что под завалами одна погибшая женщина. Всех жителей эвакуировали. Есть угроза обрушения конструкций.

Источники: ГСЧС, КГГА

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх