В результате взрыва газа в Киеве 21 июня в 10.00 в девятиэтажке по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, погиб один человек.

Его тело спасатели достали из-под плиты в 11.00.

Предварительная причина трагедии — взрыв газовоздушной смеси, что привело к разрушению межэтажных перекрытий с восьмого до четвертого этажей.

Спасатели эвакуировали 21 человека и деблокировали трех.

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Есть также непроверенная информация, что под завалами находятся шесть человек.

В Киеве 21 июня около 10.00 произошел мощный взрыв в многоэтажке на улице Крушельницкой на Позняках.

Взрыв разрушил перекрытия с восьмого по четвертый этаж. Предварительная причина трагедии – взрыв газовоздушной смеси.

По разным данным, погибли один-два человека. Спасатели сказали, что под завалами одна погибшая женщина. Всех жителей эвакуировали. Есть угроза обрушения конструкций.