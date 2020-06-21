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Факти / Надзвичайні події

Вибух газу на Позняках: один загиблий, під завалами можуть бути люди

Внаслідок вибуху газу у Києві, який стався 21 червня о 10.00 у дев’ятиповерхіці по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, загинула одна людина.

ЇЇ тіло рятувальники дістали з-під плити об 11.00.

Попередня причина трагедії – вибух газоповітряної суміші,  що призвело до руйнування міжповерхових перекриттів з восьмого до четвертого поверхів.

Рятувальники евакуювали 21 людину та деблокували трьох.

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Є також неперевірена інформація, що під завалами перебувають шість людей.

У Києві 21 червня близько 10.00 стався потужний вибух у багатоповерхівці на вулиці Крушельницької на Позняках.

Вибух зруйнував перекриття з восьмого по четвертий поверх.

Попередня причина трагедії – вибух газоповітряної суміші.

За різними даними, загинули один-два людини. Рятувальники сказали, що під завалами одна загибла жінка. Всіх жителів евакуювали. Є загроза обвалення конструкцій.

Джерела: ДСНС, КМДА

Фото: ДСНС

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