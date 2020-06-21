Взрыв дома на Позняках: куда отселят пострадавших

Взрыв в квартире многоэтажки на Позняках оставил без крыши над головой многих людей.

Доступ жителей к своим квартирам запрещен. Сейчас спасатели изучают вероятность очередного обвала дома.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что все эвакуированы и пострадавшие жители многоэтажки имеют возможность переночевать в интернате на Харьковском шоссе 121/3. Там же им обеспечат питание.

Глава Дарницкой РГА Ярослав Лагута отметил, что в интернате организован штаб, который будет заниматься пострадавшими.

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— Алгоритм действий следующий: убедиться, что все безопасно и жизни людей ничего не угрожает. После взрывотехников начнут работать подразделения ДСНС и только после этого по одной семье можно будет зайти в дом, чтобы забрать ценные вещи, — отметил Лагута.

Виталий Кличко попросил всех жителей зарегистрироваться в списке пострадавших.















Взрыв в квартире на Позняках: всех пострадавших обеспечат жильем / 4 фотографии

Взрыв на Позняках

21 июня в 10.00 в Дарницком районе на улице Соломии Крушельницкой 1/5 в девятиэтажном жилом доме на Позняках произошел взрыв.

Эвакуированы 21 человек. Деблокированы еще три человека, сейчас идет эвакуация всех людей, чьи квартиры под угрозой обвала.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГЧСЧ и работники Национальной полиции. Двоих человек не удалось спасти — они умерли под завалами.