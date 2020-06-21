Вибух будинку на Позняках: куди відселять постраждалих

Вибух у квартирі багатоповерхівки на Позняках залишив без притулку багатьох людей.

Доступ мешканців до своїх квартир заборонений. Наразі рятувальники вивчають ймовірність чергового обвалу будинку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що усі евакуйовані та постраждалі мешканці багатоповерхівки мають можливість переночувати в інтернаті на Харківському шосе 121/3. Там же їм забезпечать харчування.

Глава Дарницької РДА Ярослав Лагута наголосив, що в інтернаті організований штаб, який опікуватиметься постраждалими.

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– Алгоритм дій наступний: переконатися, що все безпечно і життю людей нічого не загрожує. Після вибухотехніків почнуть працювати підрозділи ДСНС і тільки після цього по одній родині можна буде зайти у дім за цінними речима, – зазначив Лагута.

Віталій Кличко попросив усіх мешканців зареєструватися у списку потерпілих.















Вибух у квартирі на Позняках: всіх потерпілих забезпечать житлом / 4 фотографии

Вибух на Позняках

21 червня о 10.00 у Дарницькому районі на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 в дев’ятиповерховому житловому будинку на Позняках стався вибух.

Евакуйовано 21 особу. Деблоковано ще трьох осіб, наразі триває евакуація усіх людей, чиї квартири під загрозою обвалу.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та працівники Національної поліції. Двох осіб не вдалось врятувати – вони померли під завалами.