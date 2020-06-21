Вибух газу на Позняках: відео вибуху

Вибух у Києві стався в одному із житлових будинків на вулиці Крушельницької.

Станом на 11.00 відомо про одну загиблу людину.

На місці події працюють рятувальники: у будинку перекрили газ та евакуювали усіх мешканців.







Вибух у житловому будинку на Позняках – відео / 2 фотографии

Після вибуху на Позняках у будинку зруйнувалося міжповерхове перекриття 4, 5, 6, 7 та 8 поверхів.

За словами очевидців, яких десятки зібралося неподалік будинку, у повітрі відчувається запах газу.

Правоохоронці обмежили підхід до будинку: тривають пошуки людей, які, ймовірно, могли опинитися під завалами.

Будинок частково зазнав руйнування і з іншого боку.







Вибух у житловому будинку на Позняках – відео / 2 фотографии

Про те, що у Дарницькому районі Києва на вулиці Крушельницької стався вибух, стало відомо о 10.00 21 червня.

Попередня та найбільш ймовірна причина вибуху – вибух газоповітряної суміші. На місціі події працюють правоохоронці та рятувальники.