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Факты / Происшествия

Погибли два человека, поиски продолжаются — Нацполиция о взрыве на Позняках

В результате мощного взрыва на Позняках погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Игорь Клименко.

— В настоящее время спасатели деблокировали трех человек, поиски еще троих продолжаются. Всего из дома эвакуированы 21 человек.

Из-за угрозы обрушения дома в ближайшее время будет организовано отселение всех жителей.

В полиции отметили, что правовая квалификация чрезвычайного происшествия будет установлена после выяснения причины взрыва.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что все эвакуированные жители многоэтажки смогут бесплатно переночевать в интернате на Харьковском шоссе 121/3. Там же им обеспечат питание.

Глава Дарницкой РГА Ярослав Лагута отметил, что в интернате уже организован штаб, который будет заниматься пострадавшими. Отдельно Виталий Кличко попросил всех жителей зарегистрироваться в списке пострадавших.

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