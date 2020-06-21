В результате мощного взрыва на Позняках погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киева Игорь Клименко.

— В настоящее время спасатели деблокировали трех человек, поиски еще троих продолжаются. Всего из дома эвакуированы 21 человек.

Из-за угрозы обрушения дома в ближайшее время будет организовано отселение всех жителей.

В полиции отметили, что правовая квалификация чрезвычайного происшествия будет установлена после выяснения причины взрыва.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что все эвакуированные жители многоэтажки смогут бесплатно переночевать в интернате на Харьковском шоссе 121/3. Там же им обеспечат питание.

Глава Дарницкой РГА Ярослав Лагута отметил, что в интернате уже организован штаб, который будет заниматься пострадавшими. Отдельно Виталий Кличко попросил всех жителей зарегистрироваться в списке пострадавших.