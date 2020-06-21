Внаслідок потужного вибуху на Позняках загинуло щонайменше двоє осіб.

Про це повідомив глава Нацполіції Києва Ігор Клименко.

– Станом на зараз рятувальники деблокували трьох осіб, пошуки ще трьох тривають. Всього з будинку евакуйовано 21 особу.

Через загрозу обвалу будинку найближчим часом буде організовано відселення усіх мешканців.

У поліції зауважили, що правова кваліфікація надзвичайної події буде встановлена після вияснення причини вибуху.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що усі евакуйовані мешканці багатоповерхівки зможуть безкоштовно переночувати в інтернаті на Харківському шосе 121/3. Там же їм забезпечать харчування.

Глава Дарницької РДА Ярослав Лагута наголосив, що в інтернаті вже організовано штаб, який опікуватиметься постраждалими. Окремо Віталій Кличко попросив усіх мешканців зареєструватися у списку потерпілих.