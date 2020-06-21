Сейчас известно об одной погибшей женщине в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве, рассказала на месте событий начальник пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
Она уточнила, что тело погибшей еще под завалами — оно под плитой, еще три человека спасены, 21 – эвакуировали.
По ее словам, проверяются все квартиры в пострадавшем доме и смежных домах, потому что если произойдет обрушение, они также могут пострадать.
Кроме того, по спискам проверяется количество жителей в этих квартирах.
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— Спасатели будут работать до конца — до последнего кирпича. Мы должны быть уверены, что под завалами никого нет, — рассказала она.
Поиск людей осложняется тем, что конструкции на девятом и десятом этажах неустойчивы, то есть существует угроза обрушения.
В то же время к спасателям пока никто не обращался по поводу пропавших родственников.
Мощный взрыв в многоэтажке на улице Крушельницкой на Позняках в Киеве произошел 21 июня около 10.00.
Взрыв разрушил перекрытия с восьмого по четвертый этаж.
Предварительная причина трагедии – взрыв газовоздушной смеси.
По разным данным, погибли один-два человека. Спасатели сказали, что под завалами одна погибшая женщина. Всех жителей эвакуировали.
При этом есть угроза обрушения конструкций.