Сейчас известно об одной погибшей женщине в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве, рассказала на месте событий начальник пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Она уточнила, что тело погибшей еще под завалами — оно под плитой, еще три человека спасены, 21 – эвакуировали.

По ее словам, проверяются все квартиры в пострадавшем доме и смежных домах, потому что если произойдет обрушение, они также могут пострадать.

Кроме того, по спискам проверяется количество жителей в этих квартирах.

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— Спасатели будут работать до конца — до последнего кирпича. Мы должны быть уверены, что под завалами никого нет, — рассказала она.

Поиск людей осложняется тем, что конструкции на девятом и десятом этажах неустойчивы, то есть существует угроза обрушения.

В то же время к спасателям пока никто не обращался по поводу пропавших родственников.

Мощный взрыв в многоэтажке на улице Крушельницкой на Позняках в Киеве произошел 21 июня около 10.00.

Взрыв разрушил перекрытия с восьмого по четвертый этаж.

Предварительная причина трагедии – взрыв газовоздушной смеси.

По разным данным, погибли один-два человека. Спасатели сказали, что под завалами одна погибшая женщина. Всех жителей эвакуировали.

При этом есть угроза обрушения конструкций.