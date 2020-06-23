Негода в Івано-Франківській області: троє загиблих та 400 млн грн збитків

Негода в Івано-Франківській області забрала життя трьох людей і завдала шкоди у 400 млн грн.

Про це заявив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів під час засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 23 червня.

– Велика частина області зазнала удару стихії, через яку три людини загинули, сотні будинків підтоплені, зруйновані десятки кілометрів доріг, пошкоджені автомобільні та пішохідні мости, дамби, – зазначив Віталій Федорів.

Читайте: У Чернівцях готують масштабну евакуацію через паводок

Крім того, до 19 сіл неможливо дістатися, сума збитку на сьогодні місцевою владою оцінюється в 400 млн грн.

Але пік негоди очікується в регіоні на завтра – 24 червня.

– Очікуються сильні опади і подальше значне підвищення рівня води в річках. Пік стихії очікуємо завтра, – додав Віталій Федорів.

23 червня негода накрила західні регіони України. Найскладніша ситуація – в 12 районах Івано-Франківської області.

Крім того, сильно постраждали Вижницький і Путильський райони Чернівецької області, Стрийський район Львівської області.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголосили червоний рівень небезпеки.

Джерело: Івано-Франківська ОДА