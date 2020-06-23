Жителей Черновицкой области предупреждают о возможных значительных подтоплениях домов. В частности, в зоне риска находится несколько десятков улиц Черновцов в четырех микрорайонах города.

Список опасных улиц и районов обнародовал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Мэр призвал жителей этих районов подготовить необходимые вещи, документы, ценности, лекарства и минимально необходимые продукты.

— Про полученную информацию сообщите соседей, окажите помощь престарелым и больным, выходите на возвышенные места. При любых обстоятельствах не паникуйте и будьте организованными! — написал он.

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В случае подтопления городской глава просит жителей отключить газ, электроэнергию, перекрыть воду, закрыть окна, двери и взять с собой подготовленные вещи.

Непогода в Украине

По состоянию на 23 июня из-за непогоды в Украине сложная ситуация образовалась в 12 районах Ивано-Франковской области.

Также сильно пострадали Вижницкий и Путильский районы Черновицкой области, Стрыйский район Львовской области.