На месте ликвидации последствий взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве спасатели нашли тело пятого погибшего.

Последняя жертва взрыва — мужчина, 1976 года рождения. Его опознал сосед.

Погибшего достали из-под завалов 23 июня в 3.30.

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В целом спасатели нашли пятерых погибших: двух женщин и трех мужчин.

Взрыв на Позняках

Поздно вечером 22 июня нашли четвертого погибшего в результате взрыва в многоэтажке на Позняках, который произошел 21 июня.

На тот момент была неизвестна судьба еще одного жителя дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Его тело нашли утром 23 июня. То есть это последняя жертва трагедии.

Главная версия — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.

Это привело к разрушению пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Жители подъезда, квартиры в котором разрушены, сейчас живут в интернате. Столичные власти обещают выделение пострадавшим 30 млн грн.