PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Спасатели достали из-под завалов тело последней жертвы взрыва на Позняках

На месте ликвидации последствий взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве спасатели нашли тело пятого погибшего.

Последняя жертва взрыва — мужчина, 1976 года рождения. Его опознал сосед.

Погибшего достали из-под завалов 23 июня в 3.30.

ЧитайтеДве недели воняло газом — что говорят жители взорвавшегося дома на Позняках

В целом спасатели нашли пятерых погибших: двух женщин и трех мужчин.

Взрыв на Позняках

Поздно вечером 22 июня нашли четвертого погибшего в результате взрыва в многоэтажке на Позняках, который произошел 21 июня.

На тот момент была неизвестна судьба еще одного жителя дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Его тело нашли утром 23 июня. То есть это последняя жертва трагедии.

Главная версия — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.

Это привело к разрушению пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Жители подъезда, квартиры в котором разрушены, сейчас живут в интернате. Столичные власти обещают выделение пострадавшим 30 млн грн.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх