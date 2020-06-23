На месте ликвидации последствий взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве спасатели нашли тело пятого погибшего.
Последняя жертва взрыва — мужчина, 1976 года рождения. Его опознал сосед.
Погибшего достали из-под завалов 23 июня в 3.30.
Читайте: Две недели воняло газом — что говорят жители взорвавшегося дома на Позняках
В целом спасатели нашли пятерых погибших: двух женщин и трех мужчин.
Взрыв на Позняках
Поздно вечером 22 июня нашли четвертого погибшего в результате взрыва в многоэтажке на Позняках, который произошел 21 июня.
На тот момент была неизвестна судьба еще одного жителя дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Его тело нашли утром 23 июня. То есть это последняя жертва трагедии.
Главная версия — взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
Это привело к разрушению пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
Жители подъезда, квартиры в котором разрушены, сейчас живут в интернате. Столичные власти обещают выделение пострадавшим 30 млн грн.