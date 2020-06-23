Вибух на Позняках: фахівці перевірять сусідній будинок

Рятувальники перевірять будинок на вулиці Григоренка, 41, який могло зачепити під час вибуху на Позняках.

Про заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв 23 червня.

– Після обстеження п’яти секцій (будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, де стався вибух, – Ред.) проводитиметься перевірка будинку на вулиці Григоренка, 41. Продовжується інструментальний нагляд секції №6, – повідомив Петро Пантелеєв.

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Нині влада Києва встановила нагляд за будинком, аби не допустити випадків мародерства. Після висновків фахівців ухвалюватиметься рішення щодо заселення людей до будинків.

Вибух на Позняках

У неділю, 21 червня, стався вибух на Позняках.

Він зруйнував будинок на вулиці Соломії Крушельницької, пошкодивши міжповерхові перекриття з четвертого по восьмий поверхи.

У результаті вибуху п’ять людей загинули. Мешканців пошкодженого будинку переселили до інтернату, частина – залишається у родичів.

Місцева влада Києва пообіцяла виплатити постраждалим 30 млн грн допомоги.