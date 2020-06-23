Взрыв на Позняках: Укрзализныця предоставит пострадавшим по 100-500 тыс. грн

В результате взрыва дома на Позняках в Киеве погибло двое сотрудников АО Укрзализныця и двое членов семей железнодорожников.

Исполняющий обязанности главы правления Иван Юрик сообщил, что компания компенсирует расходы на аренду жилья и окажет финансовую помощь семьям своих сотрудников, которые пострадали в результате взрыва в Киеве.

По информации Укрзализныци, в разрушенном подъезде многоэтажки на Позняках проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них — работники локомотивных депо станций Киев-Пассажирский и Дарница.

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Также отмечается, что компания предоставила 11 лицам для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции Киев-Пасс.

Правление Укрзализныци рассматривать предоставление единовременной финансовой помощи пострадавшим сотрудникам в размере от 100 до 500 тыс. грн.

Кроме того, региональный филиал Юго-Западная железная дорога возьмет на себя расходы по организации похорон погибших работников.

Сейчас спасатели закончили разбор завалов на Позняках, где произошел взрыв. В целом работники спасательной службы обнаружили тела пяти человек.

К работе были привлечены 223 человека и 44 еденицы техники. Сам взрыв произошел 21 июня на улице Соломии Крушельницкой около 10.00. В результате было разрушено межэтажное перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. А сам дом на 40 квартир восстановлению не подлежит.