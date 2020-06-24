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Факти / Надзвичайні події

8-річна дівчинка, мати і дідусь: у США знайшли мертвими в басейні цілу родину

В американському штаті Нью-Джерсі 8-річна дівчинка, її мати та дідусь потонули в басейні.

Трагічний інцидент стався прямо на подвір’ї будинку, куди родина переїхала менше місяця тому.

Медична експертиза поліції Іст-Брансвік (штат Нью-Джерсі) довела той факт, що причиною смерті стало випадкове утоплення.

У США знайшли мертвими в басейні цілу родину

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Поліцію та швидку допомогу викликав сусід, який випадково почув крики про допомогу, коли вийшов на вулицю.

Приїхавши на місце події, правоохоронці виявили тіла трьох осіб.

У будинку залишився проживати ще один член сім’ї: коментувати трагічну подію він відмовився.

Тим часом у штаті Техас літак збив насмерть людину в аеропорту міста Остін.

Пілоти літака, що прибував із Далласу, виявили тіло загиблого чоловіка на злітно-посадковій смузі.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці: поліція буде розслідувати, як та чому він опинився на смузі.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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