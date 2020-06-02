ДТП в США: дети 7 и 6 лет разбились насмерть

В штате Миссури (США) 7-летний мальчик и его 6-летний брат угнали автомобиль у своей бабушки, чтобы покататься.

За рулем был 7-летний парень, который ехал на большой скорости, а на пассажирском сиденье находился его брат.

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Ребенок не справился с управлением, на большой скорости он выехал на поле, а затем на проселочную дорогу. Потом авто подбросило в воздух, оно врезалось в ограждение, перевернулось, врезалось в дерево и загорелось.

Дети не были пристегнуты. Оба они погибли на месте происшествия.











В США дети 7 и 6 лет угнали авто у бабушки и разбились насмерть / 3 фотографии

ДТП в Полтаве

Ранее в Украине в городе Полтава также произошло ДТП с переворачиванием. Сержант Нацполиции, находясь за рулем Mercedes Sprinter, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет. Автомобиль перевернулся, а пассажир (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте. Еще один правоохоронець и гражданский человек госпитализированы в местную больницу.

Статистика ДТП в Украине за период с 1 января 2020 до 30 апреля неутешительная — 45 272 аварии.

Источник: People

Фото: Darryl Forte