В США самолет насмерть сбил человека в аэропорту

В США самолет сбил человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Остине, штат Техас.

Об этом сообщили в местном департаменте скорой помощи, а вскоре и в руководстве аэропорта.

Самолет, прибывающий из Далласа, принадлежал известной авиакомпании Southwest Airlines.

Как утверждают в Федеральном управления авиации, пилоты самолета обнаружили тело погибшего мужчины на взлетно-посадочной полосе.

AUS is aware of an individual that was struck and killed on runway 17R by a landing aircraft earlier this evening. The incident is currently under investigation and we will provide more information as it becomes available.

— Austin-Bergstrom International Airport (@AUStinAirport) May 8, 2020