Из-за непогоды в Прикарпатье затопило горнолыжный курорт Буковель.

Видео потопа в Буковеле опубликовали очевидцы.

На кадрах видно, как вода заливает улицы с коттеджами и популярными среди туристов заведениями.

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23 июня в западных регионах страны разбушевалась непогода. Из-за сильных дождей в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях затопило села.

По состоянию на 24 июня 2020 остаются подтопленными 187 населенных пунктов.

Кроме того, непогода в Украине унесла жизни трех человек и только Ивано-Франковская область получила 400 млн грн убытков.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину помочь пострадавшим регионам в преодолении последствий непогоды.

В среду, 24 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также главы МВД и МЧС вылетели в Прикарпатье для контроля за ликвидацией последствий стихии.