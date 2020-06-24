Через негоду в Прикарпатті затопило гірськолижний курорт Буковель.
Відео потопу у Буковелі опублікували очевидці.
На кадрах помітно, як вода заливає вулиці з котеджами та популярними серед туристів закладами.
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23 червня у західних регіонах країни розбушувалася негода. Через сильні дощі у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях затопило села.
Станом на 24 червня 2020 року залишаються підтопленими 187 населених пунктів.
Крім того, негода в Україні забрала життя трьох людей і лише Івано-Франківська область зазнала 400 млн грн збитків.
23 червня президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну допомогти постраждалим регіонам у подоланні наслідків негоди.
У середу, 24 червня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, а також глави МВС і МНС, вилетіли до Прикарпаття для контролю за ліквідацією наслідків стихії.