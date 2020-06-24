Утром 24 июня 2020 года остаются подтопленными 187 населенных пунктов и 4 976 домов в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетел в Прикарпатье для контроля за ликвидацией последствий стихии, также туда отправились главы ГСЧС и МВД.

От непогоды в Украине пострадали фельдшерско-акушерские пункты, подвалы, приусадебные участки и колодцы, отрезанными от цивилизации остаются восемь населенных пунктов, отчитываются в ГСЧС.

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Пострадали:

161 населенный пункт — в Ивано-Франковской области;

15 населенных пунктов — в Черновицкой области;

8 населенных пунктов — во Львовской области.

Кроме того, вода затопила:

4 976 домов;

5 фельдшерско-акушерских пунктов;

3 302 подвала;

9 389 приусадебных участков;

3 286 колодцев.

Из-за непогоды 24 июня глава правительства Украины Денис Шмыгаль вылетел в Прикарпатье.

— Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды, — сообщил Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В регион также отправились министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан и глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

Непогода в Украине унесла жизни трех украинцев и нанесла ущерб на 400 млн грн только Ивано-Франковской области.

23 июня Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству организовать помощь жителям регионов, которые понесли наибольшие убытки.

Между тем спасатели предупреждают о риске наводнений на Буковине из-за поднятия уровня воды в реке Прут.