По состоянию на утро 24 июня 2020 года непогода в Украине обесточила 120 населенных пунктов в шести регионах страны.

Из-за дождей и порывов ветра пострадали Ивано-Франковская, Сумская, Житомирская, Киевская, Волынская и Закарпатская области Украины.

Без света остались:

В Ивано-Франковской области — 62 населенных пункта;

В Сумской области — 17 населенных пунктов;

В Житомирской области — 16 населенных пунктов;

В Черновицкой области — 13 населенных пунктов;

В Волынской области — 9 населенных пунктов;

В Закарпатской области — 3 населенных пункта.

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Над восстановлением электроснабжения работали бригады облэнерго.

Между тем непогода в Украине не останавливается. В среду, 24 июня, ожидается поднятие воды в реке Прут.

Из-за этого существует угроза затопления 10 сел на Буковине, предупреждают спасатели.

В общем во вторник, 23 июня, стихия унесла жизни троих украинцев, разрушила дороги, дамбы и отрезала от цивилизации десятки сел.