Непогода в западных областях: Зеленский поручил Кабмину организовать оперативную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров заняться оперативной помощью жителям западных областей страны, где бушует непогода.

Одной из задач правительства является отправка в пострадавшие регионы гуманитарного груза.

— Наводнения — это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения, — подчеркнул Зеленский.

Наводнения и сильные осадки в западных областях

Спасателя ГСЧС продолжают ликвидировать последствия непогоды в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской областях.

В Ивано-Франковской области три человека погибли в результате непогоды, подтоплены 866 домохозяйств. 29 населенных пунктов заблокированы водой.

В Закарпатской области под воду ушли 70 дворохозяйств и 40 гектар пастбищ. Из-за наводнения в нескольких местах остановлено движение транспорта на трассах государственного значения.

В Черновицкой области разрушено тело дамбы на р. Черемош, спасатели ГСЧС укрепляют берега после того, как вода снесла берегоукрепления. Также на одной из трасс из-за большой воды образовался провал.

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Во Львовской области подтоплены около 100 жилых домов, недействующая школа, ветеринарный пункт, два продуктовых магазина и библиотека.