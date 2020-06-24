На ранок 24 червня 2020 року залишаються підтопленими 187 населених пунктів та 4 976 будинків в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вилетів да Прикарпаття для контролю за ліквідацією наслідків стихії, також туди вирушили глави ДСНС і МВС.

Від негоди в Україні постраждали фельдшерсько-акушерські пункти, підвали, присадибні ділянки та криниці, відрізаними від цивілізації залишаються вісім населених пунктів, звітують у ДСНС.

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Постраждали:

161 населений пункт – в Івано-Франківськівській області;

15 населених пунктів – у Чернівецькій області;

8 населених пунктів – у Львівській області.

Крім того, вода затопила:

4 976 будинків;

5 фельдшерсько-акушерських пунктів;

3 302 підвали;

9 389 присадибних ділянок;

3 286 криниць.

Через негоду 24 червня глава уряду України Денис Шмигаль вилетів до Прикарпаття.

– Вилітаю до Івано-Франківської області, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди, – повідомив Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

У регіон також вирушили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан та глава ДСНС України Микола Чечоткін.

Негода в Україні забрала життя трьох українців та завдала збитків на 400 млн грн лише Івано-Франківській області.

23 червня президент України Володимир Зеленський доручив уряду організувати допомогу мешканцям регіонів, які зазнали найбільших збитків.

Тим часом рятувальники попереджають про ризик повеней на Буковині через підняття рівня води у річці Прут.