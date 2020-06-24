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Факти / Надзвичайні події

Негода в Україні залишила без світла 120 населених пунктів – ДСНС

Станом на ранок 24 червня 2020 року негода в Україні знеструмила 120 населених пунктів у шести регіонах країни.

Через дощі та пориви вітру постраждали Івано-Франківська, Сумська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області України.

Без світла залишилися:

  • В Івано-Франківськівській області – 62 населених пункти;
  • У Сумській області – 17 населених пунктів;
  • У Житомирській області – 16 населених пунктів;
  • У Чернівецькій області – 13 населених пунктів;
  • У Волинській області – 9 населених пунктів;
  • У Закарпатській області – 3 населених пункти.

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Над відновленням електропостачання працювали бригади обленерго.

Тим часом негода в Україні не зупиняється. У середу, 24 червня, очікується підняття води у річці Прут.

Через це існує загроза затоплення 10 сіл на Буковині, попереждають рятувальники.

Загалом у вівторок, 23 червня, стихія забрала життя трьох українців, зруйнувала дороги, дамби та відрізала від цивілізації десятки сіл.

Джерело: ДСНС

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