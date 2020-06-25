Владимиру Омеляну избрали меру пресечения

В Высшем антикоррупционном суде избрали меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного обязательства.

Экс-чиновника подозревают в превышении служебных полномочий, которые привели к потерям госбюджета.

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Сейчас экс-министр должен соблюдать следующие правила:

прибывать по первому требованию к следователю, прокурору и суду;

уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Срок действия обязанностей — до 19 августа включительно.

Владимир Омелян после заседания заявил, что вместо благодарности за успешную реформу, ему вручили подозрение.

В чем обвиняют Омеляна

Национальное антикоррупционное бюро утверждает, что в декабря 2017 году Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов на 20%.

В то же время один из этих сборов — административный — есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. Государство потеряло из-за этого 30 млн грн.

НАБУ вручило подозрение Владимиру Омеляну во время допроса по другому делу.

Источник: ВААК, Владимир Омелян