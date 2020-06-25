PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Владимиру Омеляну избрали меру пресечения

В Высшем антикоррупционном суде избрали меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного обязательства.

Экс-чиновника подозревают в превышении служебных полномочий, которые привели к потерям госбюджета.

ЧитайтеОмелян рассказал, почему в Украине не построили Hyperloop

Сейчас экс-министр должен соблюдать следующие правила:

  • прибывать по первому требованию к следователю, прокурору и суду;
  • уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами;
  • сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Срок действия обязанностей — до 19 августа включительно.

Владимир Омелян после заседания заявил, что вместо благодарности за успешную реформу, ему вручили подозрение.

В чем обвиняют Омеляна

Национальное антикоррупционное бюро утверждает, что в декабря 2017 году Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов на 20%.

В то же время один из этих сборов — административный — есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. Государство потеряло из-за этого 30 млн грн.

НАБУ вручило подозрение Владимиру Омеляну во время допроса по другому делу.

Источник: ВААК, Владимир Омелян

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка