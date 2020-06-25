Володимиру Омеляну обрали запобіжний захід

У Вищому антикорупційному суді обрали запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов’язання.

Екс-чиновника підозрюють у перевищенні службових обов’язків, що призвели до втрат держбюджету.

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Нині екс-міністр повинен дотримуватись таких правил:

прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;

повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків – до 19 серпня включно.

Володимир Омелян після засідання заявив, що замість подяки за успішну реформу, йому вручили підозру.

У чому звинувачують Омеляна

Національне антикорупційне бюро стверджує, що у грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення усіх портових зборів на 20%.

Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. Держава втратила через це 30 млн грн.

НАБУ вручило підозру Володимиру Омеляну під час допиту в іншій справі.

Джерело: ВААК, Володимир Омелян