Володимиру Омеляну обрали запобіжний захід

У Вищому антикорупційному суді обрали запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов’язання.
Екс-чиновника підозрюють у перевищенні службових обов’язків, що призвели до втрат держбюджету.
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Нині екс-міністр повинен дотримуватись таких правил:
- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами;
- здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Строк дії обов’язків – до 19 серпня включно.
Володимир Омелян після засідання заявив, що замість подяки за успішну реформу, йому вручили підозру.
У чому звинувачують Омеляна
Національне антикорупційне бюро стверджує, що у грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення усіх портових зборів на 20%.
Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. Держава втратила через це 30 млн грн.
НАБУ вручило підозру Володимиру Омеляну під час допиту в іншій справі.
Джерело: ВААК, Володимир Омелян