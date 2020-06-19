Экс-министру Омеляну сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Подозревают его в совершении незаконных действий, из-за которого государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Следствие установило, что бывший министр в декабря 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%.

В то же время один из этих сборов — административный — есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

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Министерство финансов тогда выступало против уменьшения всех портовых сборов. Ведомство информировало Омеляна об этом.

Следствие квалифицировало действия должностного лица по статье Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах.

Реакция Омеляна на подозрение

Владимир Омелян получил подозрение во время допроса в НАБУ в качестве свидетеля.

— Снижение тарифа осуществлялось для увеличения грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис, — заявил Омелян.

Обыск в доме Омеляна

12 июня к дому Владимира Омеляна пришло с обыском Государственное бюро расследований. Сотрудники бюро имели решения суда в отношении бывших владельцев дома, где сейчас живет экс-чиновник.

Дом ранее принадлежал Светлане Бобовой, жене бывшего народного депутата от Партии регионов Геннадия Бобова. Его подозревают в похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко в 2014 году и попытки уничтожения имущества фермеров Приходько в 2015 году.

Следователи считают, что в доме могут быть доказательства преступлений.

Источник: НАБУ, Владимир Омелян