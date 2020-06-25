На Полтавщине разыскали убийцу кассирши кредитного отделения

В Кременчуге правоохранители нашли убийцу кассирши одного из кредитных отделений.

Им оказался 33-летний местный житель, совершивший нападение на учреждение с целью ограбления.

Чтобы добраться до сейфа с деньгами, он жестоко избил 35-летнюю кассиршу. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Читайте: Вся квартира в крови: на Полтавщине бомж зарезал свою тетю из-за квартиры

— Подозреваемому инкриминируется две статьи УК Украины: ч. 4 ст. 187 (Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и из корыстных побуждений), — заявил представитель полиции области Иван Выговский.

За содеянное мужчине грозит от 10-ти до 15-ти лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Не так давно в Кременчуге произошло еще одно жестокое убийство — мужчина поджег свою бывшую жену прямо в магазине, где она работала продавцом.

Мужчина облил женщину неизвестной жидкостью и поджег: двери магазина он закрыл изнутри, чтобы женщина не смогла убежать.

От полученных травм она погибла на месте. Огонь прямо в магазине заметили случайные прохожие, которые и вызвали правоохранителей.

По словам полиции, это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.