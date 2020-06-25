На Полтавщині розшукали вбивцю касирки кредитного відділення

У Кременчуці правоохоронці знайшли вбивцю касирки одного із кредитних відділень.

Ним виявився 33-річний місцевий житель, який здійснив напад на установу з метою пограбування.

Щоб дістатися до сейфу із грошима, він жорстоко побив 35-річну касирку. Від отриманих травм жінка померла у лікарні.

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– Підозрюваному інкримінується дві статті КК України: ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та з корисливих мотивів), – заявив речник поліції області Іван Вигівський.

За скоєне чоловікові загрожує від 10-ти до 15-ти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Не так давно у Кременчуці сталося ще одне жорстоке вбивство – чоловік підпалив свою колишню дружину просто у магазині, де вона працювала продавцем.

Чоловік облив жінку невідомою рідиною та підпалив: двері магазину він закрив зсередини, щоб жінка не змогла втекти.

Від отриманих травм вона загинула на місці. Вогонь прямо у магазині помітили випадкові перехожі, які й викликали правооохоронців.

За словами поліції, цей злочин передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.