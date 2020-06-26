Взрыв на Позняках: в МВД назвали официальную версию следствия

Причиной взрыва в многоквартирном доме на Позняках может быть работа со счетчиками газа накануне трагедии.

Такую версию в эфире одного из телеканалов озвучил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он добавил, что сотрудники Киевгаза, проверявшие счетчики на исправность, могут быть причастны к взрыву.

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После обысков были изъяты все документы, связанные со служебными обязанностями и обслуживанием именно этого дома. Однако еще никому в этом деле не предъявляли подозрения.

— Главная версия, которую разрабатывают прокуратура вместе с полицией — это соблюдение работниками Киевгаза технологий поверки счетчиков. Счетчики снимали и заменяли на специальные трубочки. Жители и свидетели рассказывали, что был запах газа, — сообщил Геращенко.

При выявлении достаточных оснований сотрудники Киевгаза будут привлечены к ответственности и будут компенсировать все расходы, которые понесли жители разрушенного дома.

Трагический взрыв на Позняках произошел в воскресенье, 21 июня.

Взрыв разрушил 16 квартир на четырех этажах. Специалисты начали проверку соседних подъездов.

Двое суток длился разбор завалов дома: 23 июня стало известно, что в результате взрыва погибли пять человек. Дом на 40 квартир восстановлению не подлежит.

Людей, чьи квартиры были повреждены, временно переселили в интернат. В целом это 45 человек.